Ultime Notizie Roma del 25-02-2023 ore 13 | 10

(Di sabato 25 febbraio 2023)dailynews radiogiornale 25 febbraio Buon pomeriggio dalle redazione al microfono Giuliano Ferri esercito ucraino affermato che ieri la Russia ha raddoppiato il numero di navi schierate attivamente nel Mar Nero ha previsto che ciò potrebbe essere una preparazione per ulteriori attacchi missilistici lo riferisce il Guardian intanto gli Stati Uniti rispondere e Rossella Tina fornisce armi alla Russia Ha detto Joe biden in un’intervista i BBC News e ribadendo che al momento non ci sono prove che Pechino abbia intenzione di farlo tipo iniziarmi alle forze di immagini di Putin ha avvertito il presidente americano supererebbe un limite risposto Abbiamo imposto sanzioni durissime l’Ucraina Per ora non ha bisogno di gente apre 16 aggiunto biden per il momento Lo escludo il presidente ha ribadito poi la sua intenzione di cercare di candidarsi per un secondo mandato nel 2024 ...