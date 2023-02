Ultime Notizie Roma del 25-02-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 febbraio 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale la notizia era nell’aria dopo le dichiarazioni della first lady durante il viaggio in Africa a confermare quanto ci si aspettava arrivata l’intervista di Joe biden ha debiti news la mia intenzione di candidarmi nel 2024 ha detto e che ritiene legittimo che si interroghino sulla tua età anche se non ritiene che i tuoi 80 anni che ne fanno il presidente più anziano della storia americana sia un fattore discriminante per la sua candidatura da Mosca non c’è stato alcun in occasione dell’anniversario della frazione speciale come viene chiamata in Russia invasione dell’Ucraina è una celebrazione ho fatto che secondo il team Thank americano Institute for the study of tradisce la coscienza che gli obiettivi bei posti sono falliti il commento eccitato da vari media secondo gli esperti infatti la Russia ...