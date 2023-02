Ultime Notizie Roma del 25-02-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 febbraio 2023)dailynews radiogiornale nata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio Europa così come gli Stati Uniti bocciano la linea cinese su negoziati se Putin La Clave come potrebbe ritenersi buona commentato biden intervista Conte bis news non ho visto nulla nel piano che indichi che ci sia qualcosa che sarebbe vantaggioso per chiunque della Russia ha detto il presidente americano pronti a sanzioni e paesi che forniscono aiutarmi a Russi Hanno riferito i paesi del G7 snack Dal canto suo invoca un vertice di pace allargato e si dice pronto e contrari di jimping ma avverte i russi devono lasciare il nostro paese il presidente americano Joe biden un’intervista alla BBC News ribadito una sua intenzione di ricandidarsi per un secondo mandato alla Casa Bianca anche parlato della guerra in Ucraina dichiarando che per ora chiedo non ha bisogno dei GF 16 e ...