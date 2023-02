Ultime Notizie Roma del 25-02-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 febbraio 2023)dailynews radiogiornale sabato 25 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale dall’inizio della guerra in Ucraina l’amministrazione statunitense ha imposto sanzioni contro l’ottanta per cento del settore bancario russo con circa 2400 persone ti invita a colpi te l’ha dichiarato il Dipartimento del Tesoro statunitense secondo quanto riporta il sito politico due delle più grandi borse di criptovalute del mondo non hanno preso provvedimenti per impedire alle banche russe sottoposto a sanzioni occidentali di utilizzare le loro piattaforme si tratta di Bobby e kucoin entrambe società con sede alle Seychelles che consentono ancora al Trader di effettuare transazioni con carte di debito emessi dalle banche russe sottoposti a sanzioni tra cui la airbag la notizia era nell’aria dopo le dichiarazioni della first lady americana già lubina in durante il tuo viaggio in Africa e ...