Ultime Notizie – Renato Curcio, pm: “L’ex capo delle Br è indagato per omicidio” (Di sabato 25 febbraio 2023) C’è una direttiva pubblicata sul Giornale delle Brigate Rosse Lotta Armata per il Comunismo tra gli elementi che hanno portato la procura di Torino a indagare L’ex capo delle Br, Renato Curcio, per il concorso nell’omicidio del carabiniere Giovanni D’Alfonso, morto nel conflitto a fuoco del 5 giugno 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, dove, durante un blitz che portò alla liberazione dell’imprenditore Vittorio Vallarino Gangia, rapito dalle Brigate rosse, morì anche la moglie di Curcio, Mara Cagol. Curcio, si legge nell’invito a comparire recapitato alL’ex terrorista (poi sentito in procura il 20 febbraio scorso), “quale esponente apicale dell’associazione terroristica denominata Brigate Rosse, in concorso con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 febbraio 2023) C’è una direttiva pubblicata sul GiornaleBrigate Rosse Lotta Armata per il Comunismo tra gli elementi che hanno portato la procura di Torino a indagareBr,, per il concorso nell’del carabiniere Giovanni D’Alfonso, morto nel conflitto a fuoco del 5 giugno 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, dove, durante un blitz che portò alla liberazione dell’imprenditore Vittorio Vallarino Gangia, rapito dalle Brigate rosse, morì anche la moglie di, Mara Cagol., si legge nell’invito a comparire recapitato alterrorista (poi sentito in procura il 20 febbraio scorso), “quale esponente apicale dell’associazione terroristica denominata Brigate Rosse, in concorso con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Zelensky invoca un vertice di pace allargato. LIVE - SpazioWrestling : Quando tornerà Matt Riddle? Le ultime notizie non sono affatto rassicuranti #WWE #MattRiddle - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS RaiNews | Le ultime notizie aggiornate in tempo realehttps://www.rainews.it RaiNews è il portale di… - corgiallorosso : Twitter, la carica di #Wijnaldum: “Sentiti ogni giorno più forte” – VIDEO - corgiallorosso : Trigoria, #Roma in campo nel pomeriggio in vista della trasferta di Cremona -