Ultime Notizie – Nuoro, evaso boss del Gargano detenuto in regime di alta sicurezza (Di sabato 25 febbraio 2023) evaso oggi dal carcere di Badu ‘e Carros a Nuoro Marco Raduano, detto ‘pallone’, elemento apicale dell’omonimo clan dei Montanari egemone nel territorio garganico e non solo. Raduano, classe 1984, detenuto in regime di 416 bis per omicidio, violazione legge armi e molto altro, è riuscito a evadere scavalcando il muro di cinta dal carcere. Ne dà notizia il Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria Sappe, spiegando che le esatte dinamiche di stanno ancora accertando ma il personale di Polizia penitenziaria si sta adoperando per le ricerche sul territorio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 febbraio 2023)oggi dal carcere di Badu ‘e Carros aMarco Raduano, detto ‘pallone’, elemento apicale dell’omonimo clan dei Montanari egemone nel territorio garganico e non solo. Raduano, classe 1984,indi 416 bis per omicidio, violazione legge armi e molto altro, è riuscito a evadere scavalcando il muro di cinta dal carcere. Ne dà notizia il Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria Sappe, spiegando che le esatte dinamiche di stanno ancora accertando ma il personale di Polizia penitenziaria si sta adoperando per le ricerche sul territorio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Usa, treno tossico deragliato in Ohio: morti 45mila pesci - tiziani_mauro : RT @elisamariastel1: Cara lettrice di Favole, forse sei rimasta un pò indietro con le ultime informazioni. Prima ragguagliati meglio sulle… - CorriereCitta : Roma, si lancia sui binari della metro: donna salvata dai dipendenti Atac - andfranchini : RT @ego_sono: Ultime notizie: è in prevendita il token Neuralink di Elon Musk per rivoluzionare la tecnologia con l'integrazione di Chip-on… - UfficialeY : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. #Cina, proposta in 12 punti per cessate il fuoco e colloqui pace. Media: droni kamikaze cinesi a… -