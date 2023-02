Ultime Notizie – Migranti, Open Arms Italia: “Da Governo atto incostituzionale” (Di sabato 25 febbraio 2023) Un “atto incostituzionale” partorito da un Governo che ha “come priorità quella di fermare chi salva vite”. Veronica Alfonsi, presidente di Open Arms Italia, è netta. “Ancora una volta, la decisione è di concentrarsi sulle navi che salvano vite in mare, colpendole, fermandole, ostacolando il loro lavoro in ogni modo possibile”, dice all’Adnkronos. Dopo il via libera definitivo del Senato, il decreto Ong è diventato legge e a poche ore da quell’approvazione per la Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere, è scattato il fermo e la multa. “Per aver fatto cosa? Per aver soccorso persone vulnerabili che altrimenti sarebbero morte. È davvero incredibile”, dice Alfonsi. “Eppure di cose da fare per questo Paese ce ne sarebbero, compreso mettere in piedi un sistema di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 febbraio 2023) Un “” partorito da unche ha “come priorità quella di fermare chi salva vite”. Veronica Alfonsi, presidente di, è netta. “Ancora una volta, la decisione è di concentrarsi sulle navi che salvano vite in mare, colpendole, fermandole, ostacolando il loro lavoro in ogni modo possibile”, dice all’Adnkronos. Dopo il via libera definitivo del Senato, il decreto Ong è diventato legge e a poche ore da quell’approvazione per la Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere, è scattato il fermo e la multa. “Per aver fcosa? Per aver soccorso persone vulnerabili che altrimenti sarebbero morte. È davvero incredibile”, dice Alfonsi. “Eppure di cose da fare per questo Paese ce ne sarebbero, compreso mettere in piedi un sistema di ...

