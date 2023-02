Ultime Notizie – Mantova, 13enne aggredita da coetanee con le forbici (Di sabato 25 febbraio 2023) Una tredicenne è stata aggredita da due coetanee con un paio di forbici. E’ successo questo pomeriggio a Castelbelforte, comune in provincia di Mantova. A quanto si apprende, le tre ragazze, che si conoscevano tra loro, si sono incontrate al parco. A un certo punto – per motivi ancora da chiarire – due di loro hanno colpito la vittima in testa con un paio di forbici da cucito. Al loro arrivo sul luogo dell’aggressione, i carabinieri hanno trovato solo la ragazza ferita e poi trasportata all’ospedale di Verona. Le altre due tredicenni, invece, si erano allontanate, ma sono state identificate dai militari poco dopo. Gli investigatori cercano testimoni ed eventuali immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona, per chiarire la dinamica e il movente dell’aggressione. Sulla vicenda indaga la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 febbraio 2023) Una tredicenne è statada duecon un paio di. E’ successo questo pomeriggio a Castelbelforte, comune in provincia di. A quanto si apprende, le tre ragazze, che si conoscevano tra loro, si sono incontrate al parco. A un certo punto – per motivi ancora da chiarire – due di loro hanno colpito la vittima in testa con un paio dida cucito. Al loro arrivo sul luogo dell’aggressione, i carabinieri hanno trovato solo la ragazza ferita e poi trasportata all’ospedale di Verona. Le altre due tredicenni, invece, si erano allontanate, ma sono state identificate dai militari poco dopo. Gli investigatori cercano testimoni ed eventuali immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona, per chiarire la dinamica e il movente dell’aggressione. Sulla vicenda indaga la ...

