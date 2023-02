Ultime Notizie – Incidenti in montagna, tre morti in Lombardia (Di sabato 25 febbraio 2023) Due Incidenti in montagna oggi, dove sono morte tre persone. Sul Grignone due alpinisti sono precipitati durante un’ascensione nella variante Zucchi, nel canale Ovest, a circa 2.200 metri di quota. A poca distanza c’erano altri due alpinisti, uno dei quali un soccorritore del Cnsas, che stavano percorrendo lo stesso tracciato. A un certo punto però, dopo un passaggio difficoltoso, li hanno persi di vista e allora hanno contattato la centrale. L’intervento dell’elisoccorso di Como dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) insieme alle squadre della stazione di Valsassina – Valvarrone ha permesso di ritrovare i corpi dei due alpinisti. Nelle Prealpi comasche è stato, invece, recuperato il corpo senza vita di un escursionista di 31 anni, individuato questa mattina dall’elicottero dell Guardia di Finanza a San Primo. Sul posto i tecnici del Cnsas, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 febbraio 2023) Dueinoggi, dove sono morte tre persone. Sul Grignone due alpinisti sono precipitati durante un’ascensione nella variante Zucchi, nel canale Ovest, a circa 2.200 metri di quota. A poca distanza c’erano altri due alpinisti, uno dei quali un soccorritore del Cnsas, che stavano percorrendo lo stesso tracciato. A un certo punto però, dopo un passaggio difficoltoso, li hanno persi di vista e allora hanno contattato la centrale. L’intervento dell’elisoccorso di Como dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) insieme alle squadre della stazione di Valsassina – Valvarrone ha permesso di ritrovare i corpi dei due alpinisti. Nelle Prealpi comasche è stato, invece, recuperato il corpo senza vita di un escursionista di 31 anni, individuato questa mattina dall’elicottero dell Guardia di Finanza a San Primo. Sul posto i tecnici del Cnsas, ...

