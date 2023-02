Ultime Notizie – Domani le primarie Pd | soglia psicologica | timore flop e costi

(Di sabato 25 febbraio 2023) Meno di 24 ore allePd. Domenica 26 febbraio, dalle 8.00 alle 20.00, gazebo in tutta Italia per eleggere il nuovo segretario dem. La scelta è tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, che nei giorni scorsi hanno anche fissato l’asticella sulla partecipazione al voto democratico: la ‘’ sarebbe di almeno un milione di persone. Ma sono diverse le previsioni nel partito: c’è infatti chi teme ile chi scommette che non sarà difficile superare il milione facendo un paragone con l’ultimo congresso nel 2019, quando votarono circa 190mila iscritti nei congressi di circolo e furono 1 milione e 600mila i partecipanti. Intanto il segretario uscente Enrico Letta si prepara all’addio. “Da lunedì continuerò la mia vita normale, come ho sempre fatto”, le parole del dem lasciando ieri l’ambasciata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Zelensky invoca un vertice di pace allargato. LIVE - VesuvioLive : Come vedere Empoli-Napoli in TV e streaming: canale, orario, probabili formazioni - Ossmeteobargone : RT @meteoredit: #25febbraio Ultime ore con temperature più alte della media sull'Italia. Torna il #freddo ??. ??? Ultime previsioni: https:… - meteoredit : #25febbraio Ultime ore con temperature più alte della media sull'Italia. Torna il #freddo ??. ??? Ultime previsioni… -

...tre partite disputate e per questo possibile autore di una rete contro l'Union. Il suo gol è quotato a 3.25 sia da Planetwin365 che da Bet365. Leggi i commenti Scommesse: tutte le25 ...Per Rashford (16 reti nelle18 gare) e compagni, dunque, potrebbe essere un pomeriggio molto ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le25 febbraio 2023

Ucraina, ultime notizie. Kiev: Mosca raddoppia navi nel Mar Nero, prepara attacco. Biden esclude ... Il Sole 24 ORE

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di venerdì 24 febbraio Corriere della Sera

Camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio: c'è Maria De Filippi con il figlio Gabriele, fra i primi ad arrivare Rutelli e Mara Venier Corriere Roma

Guerra Ucraina Russia. Kiev: "Mosca raddoppia navi nel Mar Nero, prepara attacco". LIVE Sky Tg24

Maria De Filippi scioccata dalla morte del marito Maurizio Costanzo: non se lo aspettava Corriere della Sera

Il pronostico di Ancona-Virtus Entella, valido per la 29ª giornata di Serie C girone B in programma domenica 26 febbraio alle ore 14:30 ...32' - Incredibile rigore negato all'Inter! Riahi abbatte Nezirevic in area, solo corner per l'arbitro. Il 14 dell'Hellas tocca certamente la palla che finisce oltre la linea ...