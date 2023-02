Ultime Notizie – Davide Devenuto, l’attore nominato Cavaliere al Merito da Mattarella (Di sabato 25 febbraio 2023) l’attore cinquantenne Davide Devenuto, compagno di Serena Rossi, è stato premiato con il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per aver promosso iniziative di solidarietà sociale, anche attraverso la sua immagine pubblica, con progetti di aiuti economici e disponibilità di tempo a favore di persone in situazione di disagio”. In particolare per ‘Spesasospesa’, nata durante l’emergenza Covid e il primo lockdown. L’iniziativa del ‘Comitato Lab00 Onlus’, di cui è cofondatore e presidente. L’idea è nata durante una telefonata ricevuta da un caro amico con il quale ha iniziato a riflettere sulla situazione di povertà presente nel nostro Paese. “Eravamo spaventati e forse ci siamo sentiti tutti più responsabilizzati nei confronti della comunità, più desiderosi di trovarci una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 febbraio 2023)cinquantenne, compagno di Serena Rossi, è stato premiato con il titolo didell’Ordine aldella Repubblica Italiana “per aver promosso iniziative di solidarietà sociale, anche attraverso la sua immagine pubblica, con progetti di aiuti economici e disponibilità di tempo a favore di persone in situazione di disagio”. In particolare per ‘Spesasospesa’, nata durante l’emergenza Covid e il primo lockdown. L’iniziativa del ‘Comitato Lab00 Onlus’, di cui è cofondatore e presidente. L’idea è nata durante una telefonata ricevuta da un caro amico con il quale ha iniziato a riflettere sulla situazione di povertà presente nel nostro Paese. “Eravamo spaventati e forse ci siamo sentiti tutti più responsabilizzati nei confronti della comunità, più desiderosi di trovarci una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Zelensky invoca un vertice di pace allargato. LIVE - CorriereCitta : Luca Laurenti si commuove ricordando Maurizio Costanzo: lacrime a Verissimo (VIDEO) - Quotidianinet : Guerra Ucraina Russia. Kiev: 'Mosca raddoppia navi nel Mar Nero, prepara attacco' - giannettinoino : @GiocoPerTe Credo che dopo le ultime notizie sulla Commissione d'inchiesta questo tizio non pagherà un c@@@@. - AntScibilia : Ucraina, ultime notizie Mosca mette al bando il capo dei mercenari Wagner Piano Cina, Biden: se piace a Putin non p… -