Ultime Notizie – Cospito | Cucchi | “Spero smetta | altrimenti sapremo dire ‘è andato tutto bene?' ”

"Spero che Alfredo Cospito ci ripensi rinunciando a portare alle estreme conseguenze la sua protesta. Ma se così non dovesse essere sapremo dire che è andato tutto bene? Magari ci farà comodo ricorrere alla ragion di Stato ma può essa evitare di porci il problema di come possa essere accettabile quel che Spero non accadrà mai?". A dirlo all'Adnkronos Ilaria Cucchi, senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra, all'indomani della decisione della Corte di Cassazione di rigettare il ricorso presentato dalla difesa di Alfredo Cospito. Ilaria Cucchi a inizio febbraio aveva incontrato Cospito mentre si trovava nel carcere di Opera in sciopero della fame.

