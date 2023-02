Ultime Notizie – Br | Curcio | “Fatta presente a pm mia totale estraneità a sequestro Gancia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 25 febbraio 2023) Consegnata memoria scritta, estraneo sia a decisione di rapire l’imprenditore, sia al resto”. E afferma: “Dopo 47 anni non so chi uccise Mara Cagol disarmata e con braccia alzate” “Visto che vengo tirato in ballo per i fatti del 5 giugno 1975 alla cascina Spiotta di Arzello con l’intenzione di attribuirmi una qualche responsabilità in essi, ho fattoai magistrati che mi hanno interrogato, consegnando loro anche una memoria scritta, la miasia alla decisione di effettuare ildi Vallarino, sia a tutto ciò che lo ha riguardato“. Lo scrive l’ex capo delle Br Renatoin una nota diffusa tramite il suo avvocato dopo che è trapelata la notizia che sarebbe indagato per quei fatti. Durante il blitz nella cascina dell’alessandrino che portò ...