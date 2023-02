Ufo sferico a Sesto San Giovanni | segnalazione dal Ministero dell’aeronautica

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 febbraio 2023) Ci arriva dallo SMA, Stato Maggioreun modulo compilato con un avvistamento che è stato consegnato ad una stazione dei Carabinieri da una cittadina che ha avuto un’esperienza ufologica che non ha potuto spiegare, ed è stato poi, di conseguenza, inoltrato al Reparto Generale Sicurezza dello SMA. La relazione sull’avvistamento di oggetto volante non identificato ci racconta che il giorno 11 febbraio 2023 alle ore 15:15, mentre stava guidando l’auto in una strada diSanin provincia di Milano, una signora osserva nel cielo sereno con qualche nuvola bianca una sfera chiara che, per una ventina di secondi, ha attraversato il cielo lentamente verso nord-est. Osservato dal finestrino aperto, ed abbastanza schermato dai palazzi che ne impedivano l’osservazione completa, l’oggetto si muoveva lentamente ad una ...