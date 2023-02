UFO e alieni | il famoso pilota rivela di averne visti tanti | Dichiarazioni senza precedenti

(Di sabato 25 febbraio 2023) Arrivano alcuneda parte delsu ufo e. In una dichiarazionediNegli ultimi anni, l’argomento degli UFO e degliha guadagnato una crescente attenzione e popolarità. Sebbene questa tematica sia stata oggetto di studio e discussione per decenni, sembra che la ricerca e l’interesse siano aumentati in modo significativo. Ecco lezioni delsull’UFO (Credits foto: Ansa) – Ilovetrading.itNegli ultimi mesi, la notizia che ha fatto il giro del mondo è stata quella di unche ha dichiarato di aver visto numerosi UFO durante la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cosepiuserie : ?? Nell'ultima settimana l'Air Force Usa ha abbattuto 3 oggetti volanti non identificati. ?? Guarda tutto il video pe… - StarlightRevo : Cos'è la memoria aliena attiva? Cosa c'entra con le adduzioni aliene? Non si tratta solo di UFO, ma di una battagli… - Embaumeurblog : RT @GabriLomb: IL PROGETTO BLUE BEAM, IL NUOVO ORDINE MONDIALE E IL COMPLOTTO UFO - GabriLomb : IL PROGETTO BLUE BEAM, IL NUOVO ORDINE MONDIALE E IL COMPLOTTO UFO - Tommaso25904390 : Gli alieni mi hanno detto che la notizia dell'UFO è una bufala galattica #Gmail #redronnie -

..., nei cieli degli Stati Uniti e del Canada. I militari statunitensi si sono subito premurati di smentire, dicendo di non sapere di cosa si trattasse, ma di essere certi che non fossero. ...a a a Da Biden a Fiorello è tutto un ciaccolare di: negli ultimi giorni sarebbero stati perfino abbattuti tre velivoli non identificati da missili ...fosse convinto della realtà deglie delle ...

Ufologi italiani: “L'ONU dovrebbe occuparsi del fenomeno ufo” Università eCampus

Al via uno studio della Nasa sugli Ufo Media Inaf

La NASA si metterà a studiare i fenomeni aerei non identificati. Non gli UFO DDay.it

Speciale Tg1 - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

7 luoghi antichi che alcuni credono di origine aliena National Geographic Italia

Il nuovo video di Greyhill Incident fissa la data di lancio del survival horror di Refugium Games incentrato sul fenomeno dei rapimenti alieni ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...