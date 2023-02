UFFICIALE – Fluminense | Marcelo torna alle origini

Leggi su 11contro11

(Di sabato 25 febbraio 2023) Sembra quasi una bella favola dal finale dolce. Il ritorno a casa dell’eroe. Perché in questo modo è stato celebrato dai media brasiliani il ritorno alladi. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore tramite i propri canali social. Dopo 16 lunghi anni quindi, il terzino brasiliano ha deciso di aver vinto abbastanza all’estero per poter rientrare in patria. E provare a vincere di nuovo anche in Brasile. Perché, con laha già vinto un Campionato Carioca nel 2005. Colpo ottimo della squadra di Rio.è infatti arrivato in città a parametro 0, con l’opzione di un rinnovo per il prossimo anno.alladopo 16 anni e numerosi trofei vinti, tutti con il Real Madrid. 25 i titoli conquistati ...