UEFA Conference League | La Lazio affronterà l'AZ Alkmaar negli ottavi di finale (Di sabato 25 febbraio 2023) Dettagli 24 Febbraio 2023 News L'urna di Nyon ha decretato l'avversario della Lazio negli ottavi di finale di UEFA Conference League: saranno gli olandesi dell'AZ Alkmaar ad affrontare i biancocelesti. La gara d'andata si giocherà all'Olimpico martedì 7 marzo alle ore 18:45. Il secondo atto del doppio confronto, in terra olandese, è stato invece calendarizzato giovedì 16 marzo alle ore 21:00. Fonte articolo e foto: www.ssLazio.it

