Ue, nel decimo pacchetto di sanzioni alla Russia anche misure contro i mercenari Wagner. «Una minaccia per la sicurezza internazionale» (Di sabato 25 febbraio 2023) «Le attività del Gruppo Wagner rappresentano una minaccia per le persone nei paesi in cui operano e per l’Ue». Così l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha annunciato in una nota la decisione del Consiglio di aggiungere negli elenchi delle sanzioni 11 persone 8 entità legate al gruppo della Wagner, «per la dimensione internazionale e la gravità delle sue attività dall’impatto destabilizzante». Secondo l’Ue i mercenari russi attivi in Ucraina «mettono in pericolo la pace e la sicurezza internazionale in quanto non operano all’interno di alcun quadro legale». Per queste ragioni la comunità europea «è determinata a continuare ad agire concretamente contro le violazioni del diritto internazionale». Dopo uno stallo che ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) «Le attività del Grupporappresentano unaper le persone nei paesi in cui operano e per l’Ue». Così l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha annunciato in una nota la decisione del Consiglio di aggiungere negli elenchi delle11 persone 8 entità legate al gruppo della, «per la dimensionee la gravità delle sue attività dall’impatto destabilizzante». Secondo l’Ue irussi attivi in Ucraina «mettono in pericolo la pace e lain quanto non operano all’interno di alcun quadro legale». Per queste ragioni la comunità europea «è determinata a continuare ad agire concretamentele violazioni del diritto». Dopo uno stallo che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TorinoFC_1906 : 10 anni di emozioni. 10 anni di passione. 10 anni insieme. ?? Per celebrare il decimo anno di partnership, Torino e… - MezilAladar : RT @tradori: Meanwhile in Russia after tenth package of sanctions… Nel frattempo in Russia dopo il decimo pacchetto di sanzioni… https://t… - ajlinka80 : RT @tradori: Meanwhile in Russia after tenth package of sanctions… Nel frattempo in Russia dopo il decimo pacchetto di sanzioni… https://t… - ElizabethRavag1 : RT @tradori: Meanwhile in Russia after tenth package of sanctions… Nel frattempo in Russia dopo il decimo pacchetto di sanzioni… https://t… - danalloydthomas : RT @tradori: Meanwhile in Russia after tenth package of sanctions… Nel frattempo in Russia dopo il decimo pacchetto di sanzioni… https://t… -