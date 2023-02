(Di sabato 25 febbraio 2023) L’. Ilera stato bloccato dalla Polonia che non condivideva alcune esenzioni all’embargo per l’import delladella gomma sintetica.: UEildiIn occasione del primo anniversario della guerra in Ucraina, l’Unione europea hato ildi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : L’Unione europea approva il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia ?? - Billa42_ : UE approva il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia - oggisettimanale : L’Ue approva il decimo pacchetto di sanzioni. Zelensky ai russi: “Via di qui, smettetela di bombardarci”. Gli aggio… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: L’Unione europea approva il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia ?? - carlabrandolini : RT @Agenzia_Italia: L’Unione europea approva il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia ?? -

guerra mondiale' - guarda LE SANZIONI - L'Ue ha dato infine via libera alpacchetto di ... L'Onula risoluzione su una 'pace giusta'. La Cina si astiene e accusa: 'L'invio delle armi è ...AGI - Fumata bianca in extremis: gli Stati dell'Ue hanno dato il via libera alpacchetto di sanzioni contro la Russia , in tempo per poter dire di averlo fatto entro il primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Il pacchetto era stato bloccato dalla Polonia che ...

L’Ue approva il decimo pacchetto di sanzioni. Zelensky ai russi: “Via di qui, smettetela di bombardarci” OGGI

Ucraina, ultime notizie. Presidenza Ue: Intesa sul decimo pacchetto di sanzioni. Borrell: quello di ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, G7: sanzioni a chi aiuta Mosca. Zelensky: pronto a incontrare Xi Sky Tg24

L'Assemblea Generale dell'Onu approva la risoluzione sulla "pace giusta" in Ucraina RaiNews

L’Onu approva la risoluzione su una “pace giusta”. La Cina si astiene e accusa: “L’invio delle armi OGGI

L’UE approva il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il pacchetto era stato bloccato in precedenza dalla Polonia.Stati Uniti e G7 in coro: “Nessun Paese aiuti la Russia o ci saranno sanzioni durissime”. Bocciato il piano di pace cinese. L’Ucraina: “Qualsiasi proposta sia in linea con la risoluzione Onu”. Biden d ...