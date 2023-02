(Di sabato 25 febbraio 2023) Giornata di vigilia per l'di Andreache affronterà loin casa in una gara valida per la 24esima giornata di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Lo Spezia è una buonissima squadra, dovremo essere bravi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Lo Spezia è una buonissima squadra, dovremo essere bravi' - apetrazzuolo : UDINESE - Sottil: 'Lo Spezia è una buonissima squadra, dovremo essere bravi' - napolimagazine : UDINESE - Sottil: 'Lo Spezia è una buonissima squadra, dovremo essere bravi' - sportli26181512 : Udinese, Sottil: 'Occhio allo Spezia, Semplici porterà entusiasmo. Su Thauvin...': Giornata di vigilia per l'Udines… -

Conferenza stampa, l'allenatore dell'parla in vista del match di campionato contro lo Spezia Andrea, tecnico dell', ha analizzato in conferenza la gara contro lo Spezia. SPEZIA - "Lo Spezia è una buonissima squadra, ha una rosa molto competitiva come ho detto anche per la partita dell'...Andrea, tecnico dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara interna contro lo Spezia , con fischio d'inizio previsto per domenica 26 febbraio alle ore 18:00. 'Lo Spezia è ...

Udinese-Spezia: la conferenza di Sottil Fantacalcio ®

Sottil: "Contro lo Spezia dobbiamo fare una partita da Udinese, chiedo ai tifosi di starci vicino" | Udinese Blog Udinese Blog

SOTTIL: "DOBBIAMO FARE UNA GARA DA UDINESE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Udinese-Spezia, Sottil: le condizioni di Pereyra e Thauvin, l'appello ai tifosi Tuttosport

Udinese, Sottil: 'Occhio allo Spezia, Semplici porterà entusiasmo. Su Thauvin...' Calciomercato.com

'Sono molto fiducioso e convinto su una grande prestazione dei ragazzi' UDINE (ITALPRESS) - 'Per Ebosse ci dispiace moltissimo, perché Enzo è ...Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara interna contro lo Spezia ...