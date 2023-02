U&D, anticipazioni: Federico ha finalmente scelto, ora è ufficiale (Di sabato 25 febbraio 2023) finalmente ci siamo: dopo tanti mesi di conoscenza nel dating show di Mediaset, ecco chi sceglierà Federico Nicotera. Il tronista sembra ormai pronto a fare la sua scelta tra le due corteggiatrici, Carola e Alice. Il ragazzo però sembra essere preso soprattutto da una ragazza in particolare ed anche i telespettatori da casa se ne sono accorti. La sua scelta è sempre più vicina, ma chi sceglierà Federico? U&D, chi sceglierà il tronista Federico Nicotera? (Instagram) – Grantennistoscana.itStando alle anticipazioni date da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram LorenzoPugnaloni.it, sono tante novità che riguardano la trasmissione proprio a partire dal trono classico e in particolar modo dal trono di Federico. Tutto sembra essere pronto a Uomini e Donne per la scelta finale da ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 25 febbraio 2023)ci siamo: dopo tanti mesi di conoscenza nel dating show di Mediaset, ecco chi sceglieràNicotera. Il tronista sembra ormai pronto a fare la sua scelta tra le due corteggiatrici, Carola e Alice. Il ragazzo però sembra essere preso soprattutto da una ragazza in particolare ed anche i telespettatori da casa se ne sono accorti. La sua scelta è sempre più vicina, ma chi sceglierà? U&D, chi sceglierà il tronistaNicotera? (Instagram) – Grantennistoscana.itStando alledate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram LorenzoPugnaloni.it, sono tante novità che riguardano la trasmissione proprio a partire dal trono classico e in particolar modo dal trono di. Tutto sembra essere pronto a Uomini e Donne per la scelta finale da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : A un anno dalla brutale aggressione della Russia, la comunità diplomatica U.S.A. in Italia testimonia con orgoglio… - OrnellaVanoni : @stanzaselvaggia O è scemo o ci fa comunque è u caso estremo non tutti i giovani o o così inutili - 00whiske : @xiaojimarkeu @punyaaingeta Ci u tuu?? - 7moon_u : @PatsornYJ @BamBam1A BAMBAM YSL IN PARAGON #YSLBEAUTYTHxBAMBAM #BamBam @BamBam1A - 7moon_u : @Khonkhonkaen @BamBam1A BAMBAM YSL IN PARAGON #YSLBEAUTYTHxBAMBAM #BamBam @BamBam1A -