Ucraina, Zelensky: "Prima o poi Putin sarà eliminato dai suoi" (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Prima o poi il presidente russo Vladmir Putin sarà eliminato dagli uomini a lui più vicini. E' la convinzione espressa dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato dal giornalista Dmyrto Komarov per un documentario in occasione del primo anniversario della guerra. "Certamente ci sarà un momento in cui la fragilità del regime di Putin si avvertirà in Russia – dice -. I carnivori mangiano i carnivori. E' molto importante e non avranno bisogno di alcuna ragione per giustificarlo…Troveranno una ragione per uccidere il killer". BAKHMUT – I mercenari del gruppo Wagner hanno rivendicato la conquista del villaggio di Yahidne, a nord di Bakhmut nell'Ucraina orientale. Il leader del gruppo, Yevgeny Prigozhin, con un messaggio audio ...

