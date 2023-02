Ucraina, Wsj: “Cina valuta fornitura droni e artiglieria a Russia” (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Funzionari statunitensi sostengono che la Cina sta prendendo in considerazione la consegna di artiglieria e droni alle forze russe che potrebbero prolungare la guerra, anche se Pechino ha chiesto colloqui di pace per porre fine ai combattimenti nel primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina”. A sostenerlo è il ‘Wall Street Journal’. I funzionari, scrive il quotidiano, “hanno detto che non sono ancora state effettuate consegne di armi. Ma, se la Cina dovesse andare avanti e fornire aiuti letali alla Russia, le tensioni risultanti potrebbero avere conseguenze sulle relazioni dell’Occidente con Pechino per anni e potenzialmente avere profonde conseguenze sul campo di battaglia in Ucraina, in un momento in cui entrambe le parti si stanno ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Funzionari statunitensi sostengono che lasta prendendo in considerazione la consegna dialle forze russe che potrebbero prolungare la guerra, anche se Pechino ha chiesto colloqui di pace per porre fine ai combattimenti nel primo anniversario dell’invasione russa dell’”. A sostenerlo è il ‘Wall Street Journal’. I funzionari, scrive il quotidiano, “hanno detto che non sono ancora state effettuate consegne di armi. Ma, se ladovesse andare avanti e fornire aiuti letali alla, le tensioni risultanti potrebbero avere conseguenze sulle relazioni dell’Occidente con Pechino per anni e potenzialmente avere profonde conseguenze sul campo di battaglia in, in un momento in cui entrambe le parti si stanno ...

