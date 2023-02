Ucraina, ultime notizie. Biden: per ora Kiev non ha bisogno di F16. Da Banca Mondiale nuovi aiuti per 2,5 mld $ (Di sabato 25 febbraio 2023) Gli Usa “risponderebbero” se la Cina fornisse armi alla Russia. Lo ha detto Joe Biden in un’intervista a Abc news ribadendo che al momento non ci sono prove che Pechino abbia intenzione di farlo. Ieri, in occasione dell’anniversario dell’invasione russa, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha ricordato il dolore dei 12 mesi, dicendosi certo che il 2023 sarà l’anno della vittoria. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 25 febbraio 2023) Gli Usa “risponderebbero” se la Cina fornisse armi alla Russia. Lo ha detto Joein un’intervista a Abc news ribadendo che al momento non ci sono prove che Pechino abbia intenzione di farlo. Ieri, in occasione dell’anniversario dell’invasione russa, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha ricordato il dolore dei 12 mesi, dicendosi certo che il 2023 sarà l’anno della vittoria.

