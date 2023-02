Ucraina, ucciso in combattimento un veterano dell’esercito Usa (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un veterano dell’esercito americano è morto durante un combattimento in Ucraina il 16 febbraio scorso. A rivelarlo è Wsaw-Tv, affiliata della Cnn. “Possiamo confermare la morte di cittadini statunitensi in Ucraina”, ha detto venerdì alla Galileus Web un portavoce del Dipartimento di Stato americano. “Siamo in contatto con le rispettive famiglie e stiamo fornendo tutta l’assistenza consolare possibile”, le parole del portavoce. La vittima è il 28enne Andrew Peters del Wisconsin, che si era unito alla Legione Internazionale di Difesa dell’Ucraina, ha riferito ancora Wsaw-Tv. La legione è stata creata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per consentire ai cittadini stranieri “di unirsi alla resistenza contro gli occupanti russi e lottare per la sicurezza globale”. ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Unamericano è morto durante uninil 16 febbraio scorso. A rivelarlo è Wsaw-Tv, affiliata della Cnn. “Possiamo confermare la morte di cittadini statunitensi in”, ha detto venerdì alla Galileus Web un portavoce del Dipartimento di Stato americano. “Siamo in contatto con le rispettive famiglie e stiamo fornendo tutta l’assistenza consolare possibile”, le parole del portavoce. La vittima è il 28enne Andrew Peters del Wisconsin, che si era unito alla Legione Internazionale di Difesa dell’, ha riferito ancora Wsaw-Tv. La legione è stata creata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per consentire ai cittadini stranieri “di unirsi alla resistenza contro gli occupanti russi e lottare per la sicurezza globale”. ...

