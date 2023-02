Ucraina, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Invio di armi sbagliato sin dall’inizio, ora si prenda atto dello stallo” (Di sabato 25 febbraio 2023) “L’Invio di armi in Ucraina? Era sbagliato sin dall’inizio perché viola l’articolo 11 della nostra Costituzione. Ora dobbiamo prendere atto che c’è uno stallo e fermare questa carneficina”. Così Marco Travaglio nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, presentando ‘Scemi di guerra’, il suo nuovo libro edito da Paper First. “L’interpretazione corretta dell’articolo 11 della Costituzione italiana è che la guerra ‘giusta’ è quella per difendere la patria, intesa naturalmente come la propria patria. – ha esordito il direttore de Il Fatto Quotidiano – Perché se la guerra giusta fosse quella di difendere tutte le patrie, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) “L’diin? Erasinperché viola l’articolo 11 della nostra Costituzione. Ora dobbiamo prendereche c’è unoe fermare questa carneficina”. Così Marconel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, presentando ‘Scemi di guerra’, il suo nuovo libro edito da Paper First. “L’interpretazione corretta dell’articolo 11 della Costituzione italiana è che la guerra ‘giusta’ è quella per difendere la patria, intesa naturalmente come la propria patria. – ha esordito il direttore de Il FQuotidiano – Perché se la guerra giusta fosse quella di difendere tutte le patrie, ...

