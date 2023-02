Ucraina, Russia: Svizzera non può essere mediatore dopo ok a sanzioni (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Svizzera non può più svolgere un ruolo di mediazione nella crisi Ucraina dopo che si è unita alle sanzioni contro la Russia. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. ”La Svizzera che si è unita alle sanzioni unilaterale e illegittime dell’Occidente contro la Russia non è più uno Stato neutrale e non può svolgere alcun ruolo di mediazione nel contesto della crisi dell’Ucraina”, ha detto Zakharova rispondendo sul sito del ministero degli Esteri russo alla proposta di mediazione del capo della diplomazia Svizzera Ignazio Cassis. A Ginevra, come ha riferito Cassis, sono anche iniziati negoziati di pace ”nella massima discrezione” tra russi e ucraini, anche se non ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lanon può più svolgere un ruolo di mediazione nella crisiche si è unita allecontro la. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. ”Lache si è unita alleunilaterale e illegittime dell’Occidente contro lanon è più uno Stato neutrale e non può svolgere alcun ruolo di mediazione nel contesto della crisi dell’”, ha detto Zakharova rispondendo sul sito del ministero degli Esteri russo alla proposta di mediazione del capo della diplomaziaIgnazio Cassis. A Ginevra, come ha riferito Cassis, sono anche iniziati negoziati di pace ”nella massima discrezione” tra russi e ucraini, anche se non ...

