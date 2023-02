Ucraina, Polonia: stop Russia a forniture di petrolio, via l’oleodotto (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Russia ha tagliato tutte le forniture di petrolio alla Polonia. Lo ha denunciato la principale azienda petrolifera polacca, Pkn Orlen, che ha smesso di ricevere i flussi attraverso la pipeline Druzhba. Su twitter, l’amministratore delegato, Daniel Obajtek, ha scritto: “La Russia ha bloccato tutte le forniture”, circostanza per la quale “eravamo preparati”. Il Ceo di Pkn Orlen ha spiegato che le raffinerie verranno rifornite via mare e che non ci sarà alcuna conseguenze per i consumatori. L’oloedotto Druzhba, che rifornisce Polonia, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, era stato escluso dalle sanzioni europee, per venire incontro ai Paesi che hanno opzioni limitate per forniture alternative. Dopo la riduzione dei mesi ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Laha tagliato tutte ledialla. Lo ha denunciato la principale azienda petrolifera polacca, Pkn Orlen, che ha smesso di ricevere i flussi attraverso la pipeline Druzhba. Su twitter, l’amministratore delegato, Daniel Obajtek, ha scritto: “Laha bloccato tutte le”, circostanza per la quale “eravamo preparati”. Il Ceo di Pkn Orlen ha spiegato che le raffinerie verranno rifornite via mare e che non ci sarà alcuna conseguenze per i consumatori. L’oloedotto Druzhba, che rifornisce, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, era stato escluso dalle sanzioni europee, per venire incontro ai Paesi che hanno opzioni limitate peralternative. Dopo la riduzione dei mesi ...

