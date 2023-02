Ucraina, perché l’Europa ininfluente? “Divisa e senza esercito, così è schiacciata dalla linea di Usa e Paesi antirussi. Un negoziato serio? Considera la rinuncia a territori” (Di sabato 25 febbraio 2023) “Un’Europa schiacciata dall’allineamento tra Paesi russofobi e Stati Uniti è un problema drammatico oggi ma lo sarà anche in futuro perché la Russia era complementare ai nostri interessi. E’ una faglia storica che insieme alla mancanza di un esercito comune ha finito per portarci tutti al traino della linea strategica americana”. Parola di Fabrizio Maronta, responsabile consigliere scientifico e responsabile relazioni internazionali di Limes che a ilfattoquotidiano.it dice anche: “Difficile che gli ucraini si riprendano tutto, o che i russi arrivino a Kiev. Un negoziato serio dovrebbe Considerare la rinuncia a territori. Sarebbe una vittoria di Pirro per Putin, tanto costosa da apparire ingiustificata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) “Un’Europadall’almento trarussofobi e Stati Uniti è un problema drammatico oggi ma lo sarà anche in futurola Russia era complementare ai nostri interessi. E’ una faglia storica che insieme alla mancanza di uncomune ha finito per portarci tutti al traino dellastrategica americana”. Parola di Fabrizio Maronta, responsabile consigliere scientifico e responsabile relazioni internazionali di Limes che a ilfattoquotidiano.it dice anche: “Difficile che gli ucraini si riprendano tutto, o che i russi arrivino a Kiev. Undovrebbere la. Sarebbe una vittoria di Pirro per Putin, tanto costosa da apparire ingiustificata ...

