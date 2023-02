Ucraina, “No alla guerra”: al via dai Fori imperiali la fiaccolata per la pace (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tra bandiere arcobaleno, della comunità Sant’Egidio, della Cgil, di Emergency e le parole ‘pace’ e ‘no alla guerra’ scandite in coro, al via da via dei Fori imperiali a Roma la fiaccolata per la pace, organizzata dalla rete Europe for peace, ad un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. In testa al corteo lo striscione ‘Europe for peace’, retto dal sindaco Roberto Gualtieri, dal segretario della Cgil Maurizio Landini e dal fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi. La fiaccolata, partita da largo Corrado Ricci, arriverà in piazza del Campidoglio. In piazza sono previsti gli interventi di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Maurizio Landini, segretario della Cgil e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tra bandiere arcobaleno, della comunità Sant’Egidio, della Cgil, di Emergency e le parole ‘’ e ‘no’ scandite in coro, al via da via deia Roma laper la, organizzata drete Europe for peace, ad un anno dall’invasione dell’da parte della Russia. In testa al corteo lo striscione ‘Europe for peace’, retto dal sindaco Roberto Gualtieri, dal segretario della Cgil Maurizio Landini e dal fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi. La, partita da largo Corrado Ricci, arriverà in piazza del Campidoglio. In piazza sono previsti gli interventi di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Maurizio Landini, segretario della Cgil e ...

