Ucraina: "Mosca raddoppia la flotta nel Mar nero". G20: India frena sulla condanna della Russia. Biden: "No al piano cinese" (Di sabato 25 febbraio 2023) L'esercito ucraino ha affermato che ieri la Russia ha raddoppiato il numero di navi schierate attivamente nel Mar nero e ha previsto che ciò potrebbe essere una preparazione per ulteriori attacchi missilistici. Lo riferisce il Guardian

