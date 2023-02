Ucraina: “Mosca prepara un attacco, raddoppiate le navi russe nel Mar Nero” (Di sabato 25 febbraio 2023) L’esercito ucraino ha affermato che ieri la Russia ha raddoppiato il numero di navi schierate attivamente nel Mar Nero e ha previsto che ciò potrebbe essere una preparazione per ulteriori attacchi missilistici. “Nel Mar Nero, la flotta di navi da guerra è raddoppiata rispetto a giovedì: ora ci sono otto navi”, ha detto il comando militare nella regione meridionale in un aggiornamento su Facebook, “ciò potrebbe indicare che sono in preparazione attacchi missilistici e attacchi di droni”, ha affermato. Una delle navi è una fregata armata con otto missili Kalibr, ha spiegato il comando militare Sud. Leggi su tpi (Di sabato 25 febbraio 2023) L’esercito ucraino ha affermato che ieri la Russia ha raddoppiato il numero dischierate attivamente nel Mare ha previsto che ciò potrebbe essere unazione per ulteriori attacchi missilistici. “Nel Mar, la flotta dida guerra è raddoppiata rispetto a giovedì: ora ci sono otto”, ha detto il comando militare nella regione meridionale in un aggiornamento su Facebook, “ciò potrebbe indicare che sono inzione attacchi missilistici e attacchi di droni”, ha affermato. Una delleè una fregata armata con otto missili Kalibr, ha spiegato il comando militare Sud.

