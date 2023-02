Ucraina, Meloni: “Un anno fa la Russia ha scioccato il mondo” (Di sabato 25 febbraio 2023) Meloni, a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, fa un importante annuncio. In un videomessaggio la premier italiana ricorda e condanna l’invasione russa nel febbraio del 2022. Un attacco all’Ucraina e alla stessa Europa che ha sconvolto in modo improvviso gli equlibri mondiali. Dopo la visita a Kiev la premier ribadisce tutto il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ucraina, Di Maio: “Non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo” Ucraina, l’affondo di Salvini: “L’amministrazione Biden ha intrapreso un percorso bellico” Travaglio attacca Letta dopo la Marcia per la Pace di Roma Conte attacca il governo sull’invio di nuove armi all’Ucraina: “Si ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 febbraio 2023), a undallo scoppio della guerra in, fa un importante annuncio. In un videomessaggio la premier italiana ricorda e condanna l’invasione russa nel febbraio del 2022. Un attacco all’e alla stessa Europa che ha sconvolto in modo improvviso gli equlibri mondiali. Dopo la visita a Kiev la premier ribadisce tutto il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Di Maio: “Non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo”, l’affondo di Salvini: “L’amministrazione Biden ha intrapreso un percorso bellico” Travaglio attacca Letta dopo la Marcia per la Pace di Roma Conte attacca il governo sull’invio di nuove armi all’: “Si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : 1) il senso politico di quel governo era evitare elezioni immediate e il trionfo di Salvini-Meloni (il primo al 38%… - GuidoDeMartini : ?? GIORGIA MELONI PROMETTE SOSTEGNO ETERNO ALL’UCRAINA ?? Mi dispiace, non sono d’accordo all’invio di armi all’Ucrai… - fattoquotidiano : Ucraina, Conte: “Parole di Meloni? Questa strategia sta portando a un’escalation militare. Unica via d’uscita è lav… - Achille1966 : RT @ProgettoLepanto: ??L'ALTRA BUCHA?? Giorgia #Meloni piange i martiri di #Bucha, presuntamente massacrati dai 'crudeli' russi. Ma la storia… - Lisa90135765 : RT @Marcella_IsBack: Il Governo #Meloni si impegna per la ricostruzione dell'Ucraina. Io non ho nulla in contrario, purché lo si faccia DOP… -