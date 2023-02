Ucraina, media indipendente: “Il capo di Wagner oscurato dai media ufficiali russi per le critiche al ministero della Difesa” (Di sabato 25 febbraio 2023) Le sempre più frequenti critiche al ministero della Difesa russo, alle strategie militari e, più in generale, all’approccio tenuto dalla russia nel conflitto ucraino, considerato in alcuni periodi troppo remissivo, hanno creato una crepa sempre più ampia tra Vladimir Putin e quello che fino a pochi mesi fa era considerato uno dei suoi più fedeli alleati, il capo del Gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin. Il leader dei mercenari vicini al Cremlino è ormai sparito dai media ufficiali russi: una decisione che fa pensare a una censura ordinata dal presidente della Federazione. Le critiche di Prigozhin all’operato dei vertici militari avevano iniziato a essere più forti dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Le sempre più frequentialrusso, alle strategie militari e, più in generale, all’approccio tenuto dallaa nel conflitto ucraino, considerato in alcuni periodi troppo remissivo, hanno creato una crepa sempre più ampia tra Vladimir Putin e quello che fino a pochi mesi fa era considerato uno dei suoi più fedeli alleati, ildel Gruppo, Evgeny Prigozhin. Il leader dei mercenari vicini al Cremlino è ormai sparito dai: una decisione che fa pensare a una censura ordinata dal presidenteFederazione. Ledi Prigozhin all’operato dei vertici militari avevano iniziato a essere più forti dopo ...

