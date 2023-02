Ucraina: luci spente a P. Chigi, governo aderisce a iniziativa Fondazione pontificia (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb (Adnkronos) - Palazzo Chigi aderisce all'iniziativa della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre volta a commemorare il primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa. Le luci della facciata di palazzo Chigi resteranno spente dalle 20 della giornata odierna alle 1 di domani 26 febbraio p.v.. Lo rende noto palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb (Adnkronos) - Palazzoall'dellaAiuto alla Chiesa che soffre volta a commemorare il primo anniversario dell'invasione dell'da parte della Federazione russa. Ledella facciata di palazzoresterannodalle 20 della giornata odierna alle 1 di domani 26 febbraio p.v.. Lo rende noto palazzo

