Ucraina, la Cina e il piano di pace in 12 punti (Di sabato 25 febbraio 2023) Quale ruolo vuole realmente giocare la Cina nel conflitto ucraino? Il rappresentante di Pechino si è astenuto anche nell'ultima risoluzione di condanna della Russia che l'ONU ha varato. Ma in occasione del compimento di un anno di guerra Xi Jinping ha presentato un piano di pace in 12 punti. Nel piano si individuano i passi salienti per arrivare, se non alla cessazione definitiva della guerra, a un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. Quindi all'avvio di un dialogo, unico percorso utile a risolvere la crisi. Il presidente cinese Xi Jinping. Foto Ansa/Xinhua/Li XuerenLe colpe dell'Occidente Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina la Cina ha rivendicato la sua posizione di neutralità nel conflitto. E ha anche affermato che "non ci sono limiti" nella sua relazione con ...

