Ucraina, Kuleba: 'Studiamo il documento della Cina, ma no allo stop delle sanzioni' (Di sabato 25 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri ucraino, Dmitri Kuleba, ritiene che nel documento di presa di posizione sulla guerra in Ucraina presentato dalla Cina "ci sono vari elementi sui quali siamo d'accordo, ma ... Leggi su globalist (Di sabato 25 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri ucraino, Dmitri, ritiene che neldi presa di posizione sulla guerra inpresentato dalla"ci sono vari elementi sui quali siamo d'accordo, ma ...

