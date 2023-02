Ucraina inferno in terra Guterres dell' Onu | come stanno le cose

(Di sabato 25 febbraio 2023) "La vita è unsullaper il popolo": a dirlo, in un accorato appello alla 9.269ma riunione del Consiglio di Sicurezzae Nazioni Unite a New York è il Segretario generale Antonio, che ha ricordato17, 6 milioni di persone inabbiano ora bisogno di assistenza umanitaria. "Piùa metà di tutti bambinisono stati costretti a lasciare le loro case, e bambini non accompagnati e separati che corrono gravi rischi di violenza, abuso e sfruttamento", ha detto, insistendo che "la protezione dei civili deve restare la priorità assoluta: gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili devono finire".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bord031 : @BrunoROCCA16 Vorrei sapere chi è questo francese di merda che parla di Male della Meloni lui è un traditore dell’… - filippo_poletti : RT @VITAnonprofit: Esce a un anno dall'inizio dell'invasione “Ucraina: grammatica dell’inferno” volume realizzato da @filippo_poletti in co… - filippo_poletti : Nikole commosse l’Italia: fu lei la prima bambina rifugiata, nata a Rho. Al presidente della Regione Lombardia, Att… - oldo_bis : RT @giorgiovascotto: Un anno fa. Cominciava l’inferno per l’Ucraina. Assassinii, stupri, torture, rapimenti, rapine, da parte di uno Stato… - caput_mundi666 : RT @JozeJechich_JJ: Le carcasse bruciate ?? di Irpin. Ovvero la prima tremenda batosta degli scarafaggi invasori Bloccarono i primi Blocca… -

'La vita è unsulla Terra per il popolo dell'': a dirlo, in un accorato appello alla 9.269ma riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York è il Segretario generale Antonio ..."La vita è unsulla Terra per il popolo dell'": a dirlo, in un accorato appello alla 9.269ma riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York è il Segretario generale Antonio ...

Guterres al Consiglio Onu: Ucraina è "l'inferno sulla terra Libero Tv

Ucraina, l'inferno di Hostomel: "Prigionieri per 38 giorni ammassati come animali" QUOTIDIANO NAZIONALE

Guterres, allarme Onu: "Ucraina inferno in terra" Liberoquotidiano.it

Guerra in Ucraina, dall’inferno al fiocco rosa la nuova vita di Galya accolta a San Giovanni La Punta La Sicilia

Guterres al Consiglio Onu: Ucraina è 'l'inferno sulla terra' Tiscali Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ..."Gesù, sei condannato a morte. Quando penso a te in questo momento, penso a tutti gli ucraini che sono stati condannati a morte. Molti di loro non hanno nemmeno avuto il tempo di rendersi conto dell'i ...