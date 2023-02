Ucraina, gli Usa contro la Cina. Ma Biden avvisa Kiev: “Niente caccia F16” (Di sabato 25 febbraio 2023) Come in un lunga partita di mosse e contromosse la diplomazia degli Usa e della Cina si sta sfidando sullo scacchiere della guerra russa in Ucraina. Biden respinge il piano di pace in 12 punti di Xi Jinping. Avverte che, se Pechino dovesse fornire armi a Mosca, Washington risponderà. E infine manda un messaggio anche all’Ucraina: “Per il momento non vi diamo i caccia F16“. La partita che i capi delle superpotenze mondiali stanno affrontando si gioca, come sempre, su piani diversi. E intanto in Europa, a Roma come in molte altre città, migliaia di persone sono scese in piazza per mostrare solidarietà all’Ucraina e chiede la fine della guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Foto Ansa/Epa Will OliverUsa, bocciato il piano cinese Gli Stati ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 febbraio 2023) Come in un lunga partita di mosse emosse la diplomazia degli Usa e dellasi sta sfidando sullo scacchiere della guerra russa inrespinge il piano di pace in 12 punti di Xi Jinping. Avverte che, se Pechino dovesse fornire armi a Mosca, Washington risponderà. E infine manda un messaggio anche all’: “Per il momento non vi diamo iF16“. La partita che i capi delle superpotenze mondiali stanno affrontando si gioca, come sempre, su piani diversi. E intanto in Europa, a Roma come in molte altre città, migliaia di persone sono scese in piazza per mostrare solidarietà all’e chiede la fine della guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Joe. Foto Ansa/Epa Will OliverUsa, bocciato il piano cinese Gli Stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - _Nico_Piro_ : #24febbraio Un anno dopo l’invasione #Ucraina NO l’economia russa non è crollata per le sanzioni NO gli oligarchi… - mannocchia : Sono i corpi a parlare. Raccontano le torture, gli abusi, i crimini di guerra. E chiedono giustizia, condizione pri… - Metalliicaaaa : RT @Robertonuzzoam: I PRESUNTI PADRONI DEL MONDO 'POSSONO', MENTRE TUTTI GLI ALTRI NO! 'Gli Stati Uniti hanno avvertito di essere pronti… - Nicola23453287 : RT @carmelodipaola: Cosa ci sarebbe di sconvolgente se la Cina fornisse armi alla Russia? Forse che gli Stati Uniti non li stanno fornendo… -