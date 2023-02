Ucraina, Conte (M5s): 'Da presidente del Consiglio mi sarei battuto per una soluzione politica' (Di sabato 25 febbraio 2023) Giuseppe Conte, in un'intervista al canale Nove , ha parlato della situazione della guerra in Ucraina, confessando che se fosse stato ancora a capo del governo avrebbe fatto di più per una soluzione ... Leggi su globalist (Di sabato 25 febbraio 2023) Giuseppe, in un'intervista al canale Nove , ha parlato della situazione della guerra in, confessando che se fosse stato ancora a capo del governo avrebbe fatto di più per una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Attualmente #Berlusconi, #Salvini e #Conte non hanno fatto nessun post sui social in merito all'anniversario dell'i… - fattoquotidiano : Ucraina, Conte: “Parole di Meloni? Questa strategia sta portando a un’escalation militare. Unica via d’uscita è lav… - fanpage : “Non voglio essere presuntuoso, ma sicuramente mi sarei battuto per una soluzione politica sin dall’inizio' Così G… - CardelliAc : RT @francecaminiti: #Berlusconi, #Salvini e #Conte sono le bandiere sorrette da un popolo mai diventato adulto, frutti di una terra mai div… - francomtonelli : Berlusconi, Salvini e Conte e Elly Schlein non hanno fatto nessun post sui social in merito all'anniversario dell'i… -