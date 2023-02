Ucraina, Conte “Costruire con pazienza la tela del negoziato” (Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Io non lo so cosa bisogna fare per fermare la guerra, nessuno può avere la ricetta in mano. Sicuramente bisogna avviare un percorso negoziale e mantenerlo aperto. Era quello che andava fatto da subito con il primo invio di armi. Da allora questo percorso negoziale non è stato mai seriamente costruito. E' un percorso faticoso ma è l'unica posizione possibile rispetto a questa escalation. Poi bisogna contribuire con tante manifestazioni per sensibilizzare tutti i governi e la comunità internazionale a orientarsi in questa direzione”. Così il leader del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine della Fiaccolata per la Pace, a Roma.“Il Piano cinese? Io l'ho detto dall'inizio: non spetta a nessuno in modo arrogante e tracotante dettare le condizioni – ha aggiunto -. La Cina ha voluto dare un contributo. Ci sono degli elementi positivi in quel piano, ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Io non lo so cosa bisogna fare per fermare la guerra, nessuno può avere la ricetta in mano. Sicuramente bisogna avviare un percorso negoziale e mantenerlo aperto. Era quello che andava fatto da subito con il primo invio di armi. Da allora questo percorso negoziale non è stato mai seriamente costruito. E' un percorso faticoso ma è l'unica posizione possibile rispetto a questa escalation. Poi bisogna contribuire con tante manifestazioni per sensibilizzare tutti i governi e la comunità internazionale a orientarsi in questa direzione”. Così il leader del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe, a margine della Fiaccolata per la Pace, a Roma.“Il Piano cinese? Io l'ho detto dall'inizio: non spetta a nessuno in modo arrogante e tracotante dettare le condizioni – ha aggiunto -. La Cina ha voluto dare un contributo. Ci sono degli elementi positivi in quel piano, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Attualmente #Berlusconi, #Salvini e #Conte non hanno fatto nessun post sui social in merito all'anniversario dell'i… - fattoquotidiano : Ucraina, Conte: “Parole di Meloni? Questa strategia sta portando a un’escalation militare. Unica via d’uscita è lav… - fanpage : “Non voglio essere presuntuoso, ma sicuramente mi sarei battuto per una soluzione politica sin dall’inizio' Così G… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ucraina, Conte “Costruire con pazienza la tela del negoziato” - - matildedenuntis : RT @ultimora_pol: Attualmente #Berlusconi, #Salvini e #Conte non hanno fatto nessun post sui social in merito all'anniversario dell'invasio… -