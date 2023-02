Ucraina, Conte ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Cosa farei se fossi premier oggi? Mi batterei per soluzione politica” (Di sabato 25 febbraio 2023) “Cosa avrei fatto se fossi stato al governo? Non voglio essere presuntuoso, ma sicuramente mi sarei battuto per una soluzione politica sin dall’inizio”. Così Giuseppe Conte, ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha commentato la visita a Kiev della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la posizione del governo nel conflitto tra Russia e Ucraina. “Con tutta la prudenza del caso, voglio dire che si sta interpretando il Patto Atlantico e si sta tirando fuori una strategia militare che non prevede una soluzione politica. – ha detto il presidente del M5S – Tutti abbiamo visto gli scenari geopolitici così complessi che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) “avrei fatto sestato al governo? Non voglio essere presuntuoso, ma sicuramente mi sarei battuto per unasin dall’inizio”. Così Giuseppe, ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha commentato la visita a Kiev della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la posizione del governo nel conflitto tra Russia e. “Con tutta la prudenza del caso, voglio dire che si sta interpretando il Patto Atlantico e si sta tirando fuori una strategia militare che non prevede una. – ha detto il presidente del M5S – Tutti abbiamo visto gli scenari geopolitici così complessi che si ...

