Ucraina, Biden: Usa reagirebbero se la Cina fornisse armi alla Russia (Di sabato 25 febbraio 2023) Gli Stati Uniti "risponderebbero" se la Cina fornisse armi alla Russia. Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Abc news ribadendo che al momento non ci sono prove che Pechino abbia intenzione di farlo. Se Pechino fornisse armi alle forze di Vladimir Putin, ha avvertito il presidente americano, "supererebbe un limite che altri hanno superato. in risposta abbiamo imposto sanzioni durissime". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

