Ucraina, Biden esclude invio F-16: "Per ora Zelensky non ne ha bisogno" (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il Presidente americano Joe Biden esclude l'invio di F-16 all'Ucraina. "Per il momento Zelensky non ne ha bisogno", ha spiegato in una intervista all'emittente tv Abc. "Lo escludo per il momento", ha sottolineato. "Inviamo a Kiev ciò di cui i nostri militari senior pensano che abbia bisogno. Ha bisogno di carri armati, artiglieria, difesa aerea, inclusi gli Himars". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

