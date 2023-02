Ucraina, armi a Russia da Cina: tra prove di intelligence e moniti a Pechino (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Funzionari statunitensi sostengono che la Cina sta prendendo in considerazione la consegna di artiglieria e droni alle forze russe che potrebbero prolungare la guerra, anche se Pechino ha chiesto colloqui di pace per porre fine ai combattimenti nel primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina”. A sostenerlo è il ‘Wall Street Journal’. I funzionari, scrive il quotidiano, “hanno detto che non sono ancora state effettuate consegne di armi. Ma, se la Cina dovesse andare avanti e fornire aiuti letali alla Russia, le tensioni risultanti potrebbero avere conseguenze sulle relazioni dell’Occidente con Pechino per anni e potenzialmente avere profonde conseguenze sul campo di battaglia in Ucraina, in un momento in cui entrambe le parti si ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Funzionari statunitensi sostengono che lasta prendendo in considerazione la consegna di artiglieria e droni alle forze russe che potrebbero prolungare la guerra, anche seha chiesto colloqui di pace per porre fine ai combattimenti nel primo anniversario dell’invasione russa dell’”. A sostenerlo è il ‘Wall Street Journal’. I funzionari, scrive il quotidiano, “hanno detto che non sono ancora state effettuate consegne di. Ma, se ladovesse andare avanti e fornire aiuti letali alla, le tensioni risultanti potrebbero avere conseguenze sulle relazioni dell’Occidente conper anni e potenzialmente avere profonde conseguenze sul campo di battaglia in, in un momento in cui entrambe le parti si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #24febbraio Un anno dopo l’invasione #Ucraina NO l’economia russa non è crollata per le sanzioni NO gli oligarchi… - GiovaQuez : Se la Nato fornisce armi all'Ucraina per difendersi, siamo degli 'schifosi criminali'. Se la Cina fornisce armi all… - GuidoDeMartini : ?? GIORGIA MELONI PROMETTE SOSTEGNO ETERNO ALL’UCRAINA ?? Mi dispiace, non sono d’accordo all’invio di armi all’Ucrai… - oggiscrivo : RT @ItalexitMori: È il momento di tentare anche la carta giudiziaria per fermare la fornitura di armi all’Ucraina. Proveremo con un ricorso… - GibelliniPaolo : RT @ravel80262268: Due influenti pubblicazioni americane contemporaneamente, Politico e WSJ, scrivono che la Cina invierà non solo droni al… -