Ucraina, ampliato e minato il confine con la Russia e la Bielorussia: 'Divieto di soggiorno e circolazione' (Di sabato 25 febbraio 2023) Ucraina, la striscia lungo il confine con la Russia e la BieloRussia sarà ampliata fino a 2 chilometri di larghezza, come deciso da un progetto di legge votato dalla Verkhovna Rada, il Parlamento ... Leggi su globalist (Di sabato 25 febbraio 2023), la striscia lungo ilcon lae la Bielosarà ampliata fino a 2 chilometri di larghezza, come deciso da un progetto di legge votato dalla Verkhovna Rada, il Parlamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - GiorgioAntonel1 : RT @ultimenotizie: Gli #StatiUniti 'hanno nuove prove' che il sostegno militare dell'#Iran alla #Russia per continuare a portare avanti la… - silvanhoe : RT @ultimenotizie: Gli #StatiUniti 'hanno nuove prove' che il sostegno militare dell'#Iran alla #Russia per continuare a portare avanti la… - Lucia23670081 : RT @ultimenotizie: Gli #StatiUniti 'hanno nuove prove' che il sostegno militare dell'#Iran alla #Russia per continuare a portare avanti la… - Efisio31251859 : RT @ultimenotizie: Gli #StatiUniti 'hanno nuove prove' che il sostegno militare dell'#Iran alla #Russia per continuare a portare avanti la… -