UAE Tour 2023, Tim Merlier batte Bennett in volata. Evenepol si conferma leader: domani l'arrivo in salita (Di sabato 25 febbraio 2023) Tim Merlier ha vinto la sesta tappa dell'UAE Tour, una frazione completamente pianeggiante di 166 km con partenza e arrivo ad Abu Dhabi. Il belga si è imposto in una volata di gruppo, riuscendo a rimontare accanto alle transenne e a battere l'irlandese Sam Bennett (Bora-hansgrohe) e gli olandesi Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) e Olav Kooij (Jumbo Visma). L'alfiere della Soudal-Quick Step ha conquistato il terzo sigillo in questa edizione del prestigioso evento del calendario World Tour, visto che aveva già festeggiato alla prima e alla seconda tappa (rispettivamente la frazione dei ventagli e la cronometro a squadre). Il belga Remco Evenepoel si conferma leader della classifica generale con 9 secondi di vantaggio sull'australiano Luke Plapp (Ineos ...

