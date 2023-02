UAE Tour 2023: Merlier vince in rimonta, Evenepoel ancora leader della generale (Di sabato 25 febbraio 2023) Tim Merlier ha vinto la sesta tappa dell'Uae Tour, 166 km ad Abu Dhabi con finale in volata sul lungomare dell'Emirato. Il belga della Soudal - Quick Step, campione nazionale, ha così ottenuto il bis ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 febbraio 2023) Timha vinto la sesta tappa dell'Uae, 166 km ad Abu Dhabi con finale in volata sul lungomare dell'Emirato. Il belgaSoudal - Quick Step, campione nazionale, ha così ottenuto il bis ...

