Tv Talk, puntata oggi, 25 febbraio 2023: il ricordo di Maurizio Costanzo (Di sabato 25 febbraio 2023) oggi, sabato 25 febbraio 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 25 febbraio 2023 A seguito della notizia della morte di Maurizio Costanzo, Tv Talk ha deciso di andare in onda in diretta, per ricordare il giornalista, autore e conduttore tv, ripercorrendone la carriera ed i programmi che hanno rivoluzionato la tv italiana. Si parlerà, però, anche del primo anniversario della guerra in Ucraina, con Stefania Battistini del Tg1 e Francesca Mannocchi de La Stampa, in ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 25 febbraio 2023), sabato 25, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 25A seguito della notizia della morte di, Tvha deciso di andare in onda in diretta, per ricordare il giornalista, autore e conduttore tv, ripercorrendone la carriera ed i programmi che hanno rivoluzionato la tv italiana. Si parlerà, però, anche del primo anniversario della guerra in Ucraina, con Stefania Battistini del Tg1 e Francesca Mannocchi de La Stampa, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bortolin_mauro : RT @byoblu: ?? COME OGNI MERCOLEDÌ TORNA 1984 - PIANO DI FUGA. Il talk di Byoblu condotto da Francesco Borgonovo. Duque Silva Non perderti… - psychotoni67 : RT @PaoloStarvaggi: #TV80 speciale per ricordare #MaurizioCostanzo non con il suo mitico Show durato 4000 puntate, ma con “Unbelapplauso”,… - gianfra_valenti : Il 23 maggio 2011 fui ospite del #MaurizioCostanzo Talk, un punto di ri-partenza per me. Ricordo la chiacchierata i… - AA31192Patriota : RT @LaVeritaWeb: Paolo Zangrillo a #Transatlantico: «Dobbiamo comprimere i tempi della Pubblica amministrazione cavalcando tecnologia e dig… - Fiammy71 : RT @PaoloStarvaggi: #TV80 speciale per ricordare #MaurizioCostanzo non con il suo mitico Show durato 4000 puntate, ma con “Unbelapplauso”,… -