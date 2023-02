Tv, Sgarbi: “Morgan farà una trasmissione in Rai sulla musica in 4 puntate” (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Morgan farà un programma sulla Rai, in aprile o forse marzo addirittura, sulla musica”. Lo annuncia all’Adnkronos il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che rivela poi qualche ulteriore dettaglio della trasmissione. “Sarà una trasmissione in quattro puntate che verranno trasmesse di seguito -aggiunge Sgarbi- e che riporta Morgan a fare ciò che sa fare meglio, insegnare”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – “un programmaRai, in aprile o forse marzo addirittura,”. Lo annuncia all’Adnkronos il sottosegretario alla Cultura Vittorio, che rivela poi qualche ulteriore dettaglio della. “Sarà unain quattroche verranno trasmesse di seguito -aggiunge- e che riportaa fare ciò che sa fare meglio, insegnare”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Sgarbi: 'Per il prossimo Sanremo vorrei Morgan e Mogol consulenti di Amadeus' - Piergiulio58 : Tv, Sgarbi: 'Morgan farà una trasmissione in Rai sulla musica in 4 puntate' - - Piergiulio58 : Sgarbi: 'Per il prossimo Sanremo vorrei Morgan e Mogol consulenti di Amadeus' 'Mogol consulente di Sangiuliano? Ide… - ledicoladelsud : Sgarbi: “Per il prossimo Sanremo vorrei Morgan e Mogol consulenti di Amadeus” - vivereitalia : Sgarbi: 'Per il prossimo Sanremo vorrei Morgan e Mogol consulenti di Amadeus' -